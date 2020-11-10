Учёные узнали, прокормит ли океан человечество в случае ядерной войны между Россией и США

Авторы новой научной работы отталкивались от знания, что в случае ядерной войны в атмосферу Земли попадёт большое количество частиц сажи. Именно это и станет причиной так называемой ядерной зимы. Такие климатические изменения, конечно, ударят и по сельскому хозяйству. А вот как это повлияет на океаны, до сих пор не было ясно.

Учёные провели математическое моделирование по шести возможным сценариям ядерной войны. Среди них был сценарий войны между Россией и США. Было рассчитано, что в этом случае в атмосферу попадёт 150 млн тонн сажи.

Учёные узнали, что из-за этого мировой вылов рыбы и морепродуктов снизится на 29±7%. Даже после менее разрушительных ядерных конфликтов между Индией и Пакистаном океан сможет спасти человечество от голода только в первые годы после войны. Но и то, лишь в случае, если люди прямо сейчас начнут модернизацию управления морскими ресурсами.