Учёные: в 2032 к Земле приблизится астероид, опаснее Челябинского метеорита

По словам учёного, это равносильно мощности взрыва 20 челябинских метеоритов. Согласно расчётам, астероид может приблизиться к Земле 22 декабря 2032 года.

Специалист отметил, что изначально NASA оценивало риск столкновения с этим космическим телом в 2,2%, затем прогнозы были увеличены до 3,1%, но впоследствии, на прошлой неделе, агентство скорректировало вероятность взрыва до 0,28%.

Также и Европейское космическое агентство (ESA) снизило оценку вероятности до 0,002%. Учёные предполагают, что существует риск столкновения и с Луной.

Однако точная орбита астероида может быть определена только в 2028 году, тогда и начнутся более точные расчёты.

Что касается возможности столкновения, Еленин подчеркнул, что взрыв астероида в 2032 году приведёт к «региональной катастрофе». «Он опасен из-за энерговыделения при воздушном взрыве, как это было над Челябинском», — подчеркнул эксперт.