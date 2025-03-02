Наука и технологии
Опубликовано 02 марта 2025, 15:45
1 мин.

Учёные: в 2032 к Земле приблизится астероид, опаснее Челябинского метеорита

Его взрыв будет равен силе 20 челябинских метеоритов
Российский астроном, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин рассказал ТАСС, что энергия, которая выделится при разрушении астероида 2024 YR4 в атмосфере Земли, может достичь 8 мегатонн в тротиловом эквиваленте.
Учёные: в 2032 к Земле приблизится астероид, опаснее Челябинского метеорита

© NASA / Magdalena Ridge 2.4m telescope / New Mexico Institute of Technology / Ryan

По словам учёного, это равносильно мощности взрыва 20 челябинских метеоритов. Согласно расчётам, астероид может приблизиться к Земле 22 декабря 2032 года.

Специалист отметил, что изначально NASA оценивало риск столкновения с этим космическим телом в 2,2%, затем прогнозы были увеличены до 3,1%, но впоследствии, на прошлой неделе, агентство скорректировало вероятность взрыва до 0,28%.

Также и Европейское космическое агентство (ESA) снизило оценку вероятности до 0,002%. Учёные предполагают, что существует риск столкновения и с Луной.

Однако точная орбита астероида может быть определена только в 2028 году, тогда и начнутся более точные расчёты.

Что касается возможности столкновения, Еленин подчеркнул, что взрыв астероида в 2032 году приведёт к «региональной катастрофе». «Он опасен из-за энерговыделения при воздушном взрыве, как это было над Челябинском», — подчеркнул эксперт.