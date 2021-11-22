Учёные: В гороскопы верят люди с невысоким интеллектом

Астрология, похоже, не теряет свой популярности. Исследование 2018 года показало, что около 30% взрослых американцев верят в гороскопы, и женщин среди них было больше. Предыдущие работы также продемонстрировали, что черты личности по модели «Большая пятёрка» — открытость, экстраверсия и невротизм — положительно коррелируют с верой в паранормальные явления. А вот сознательность оказалась чертой личности, наименее связанной с псевдонаучными убеждениями.

Исследователи также хотели узнать, как с верой в астрологию связаны нарциссизм и уровень IQ. Они измерили эти показатели у 264 англоговорящих добровольцев. Большинство из них были женщинами в возрасте от 25 до 34 лет.

Исследование показало: нарциссы были больше склонны верить в гороскопы. Так же как и люди с низким интеллектом.