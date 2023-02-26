Учёные: вегетарианская диета лучше, чем средиземноморская для природы

17:30, 26 февраля 2023
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Учёные: вегетарианская диета лучше, чем средиземноморская для природыИ якобы для здоровья
Согласно новому исследованию, веганская диета более безопасна для окружающей среды, чем средиземноморская. Учёные говорят, что продукты животного происхождения вредят как людям, так и природе.
Фото: Unsplash
Учёные обнаружили, что веганская диета на 44% меньшее влияет на окружающую среду по сравнению со средиземноморской диетой. Авторы говорят, что даже скромное потребление продуктов животного происхождения играет решающую роль в нанесении ущерба здоровью человека и окружающей среды.
Ранее исследования показывали, что веганская диета дает лучшие результаты, чем средиземноморская диета, в снижении веса и улучшении уровня холестерина.
Автор:Ксения МурашеваТеги:
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