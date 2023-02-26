Учёные: вегетарианская диета лучше, чем средиземноморская для природы

Учёные обнаружили, что веганская диета на 44% меньшее влияет на окружающую среду по сравнению со средиземноморской диетой. Авторы говорят, что даже скромное потребление продуктов животного происхождения играет решающую роль в нанесении ущерба здоровью человека и окружающей среды.

Ранее исследования показывали, что веганская диета дает лучшие результаты, чем средиземноморская диета, в снижении веса и улучшении уровня холестерина.