Учёные «воскресили» мозг мёртвой свиньи

Работа учёных опубликована в авторитетном журнале Nature. Помимо восстановления отдельных функций, исследователи также научились поддерживать структурную целостность головного мозга погибших крупных млекопитающих. Они проверили созданную систему на свиных мозгах, которые были взяты у животного, умершего за четыре часа до эксперимента.

Мозги подключали к системе и наблюдали в течение шести часов. Таким образом, орган оставался частично функционирующим 10 часов после смерти хозяина.

Интересное исследование подняло интересные этические вопросы. Теперь научному сообществу необходимо разработать специальные стандарты для подобных экспериментов, чтобы не допустить восстановления функций головного мозга, поддержание которых может вызывать страдание.