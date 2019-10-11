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Учёные «воскресили» мёртвый мозг на несколько недель

Точнее отдельные части мозга
Японские учёные сумели поддерживать в жизнеспособном состоянии часть мозга мыши в течение нескольких недель после её смерти. Орган при этом был извлечён из черепа.

Мозговая ткань «продержалась» 25 дней после извлечения из черепа. Для эксперимента учёные использовали микрожидкостное устройство, которое доставляло питательные жидкости к тканям через полупроницаемый канал. Раствор проходил и через специальную мембрану, которая также увлажняла части мозга. Она же способствовала газообмену между клетками.

В жизнеспособном состоянии поддерживали фрагмент супрахиазматического ядра, отвечающего за поддержание циркадных ритмов. Стоит отметить, что мышь, участвовавшая в эксперименте, была генетически модифицированной. Во время работы мозга у неё вырабатывался флуоресцентный белок. По нему исследователи и могли отслеживать биологическую активность тканей.

Данное исследование поможет учёным разработать лучший метод трансплантации органов для пересадки.

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