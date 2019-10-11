Учёные «воскресили» мёртвый мозг на несколько недель

Мозговая ткань «продержалась» 25 дней после извлечения из черепа. Для эксперимента учёные использовали микрожидкостное устройство, которое доставляло питательные жидкости к тканям через полупроницаемый канал. Раствор проходил и через специальную мембрану, которая также увлажняла части мозга. Она же способствовала газообмену между клетками.

В жизнеспособном состоянии поддерживали фрагмент супрахиазматического ядра, отвечающего за поддержание циркадных ритмов. Стоит отметить, что мышь, участвовавшая в эксперименте, была генетически модифицированной. Во время работы мозга у неё вырабатывался флуоресцентный белок. По нему исследователи и могли отслеживать биологическую активность тканей.

Данное исследование поможет учёным разработать лучший метод трансплантации органов для пересадки.