Учёные «воскресили» замороженных 24 тысячи лет назад коловраток

Учёные «воскресили» замороженных 24 тысячи лет назад коловратокИ заморозили их снова
Как отметил один из авторов исследования, пока это «самое надёжное свидетельство того, что многоклеточные живые существа могут прожить десятки тысяч лет в состоянии, когда их обмен веществ останавливается практически полностью».
Коловратки могут переносить морозы, «высушивая себя». Учёным стало интересно, как долго черви могут оставаться жизнеспособными в таком состоянии. Коловраток нашли в образцах вечной мерзлоты, собранных на глубине 3,5 метра у берегов восточноякутской реки Алазея. Червей затем размножили в лаборатории. «Воскрешённые» коловратки даже смогли перенести повторную заморозку.
Исследователи хотят понять защитный механизм древних червей, чтобы использовать его для защиты тканей человека от мороза.
Для оформления использовано изображение Credit: E.A. Mnatsakanova