Учёные «воскресили» замороженных 24 тысячи лет назад коловраток

Как отметил один из авторов исследования, пока это «самое надёжное свидетельство того, что многоклеточные живые существа могут прожить десятки тысяч лет в состоянии, когда их обмен веществ останавливается практически полностью».

Коловратки могут переносить морозы, «высушивая себя». Учёным стало интересно, как долго черви могут оставаться жизнеспособными в таком состоянии. Коловраток нашли в образцах вечной мерзлоты, собранных на глубине 3,5 метра у берегов восточноякутской реки Алазея. Червей затем размножили в лаборатории. «Воскрешённые» коловратки даже смогли перенести повторную заморозку.

Исследователи хотят понять защитный механизм древних червей, чтобы использовать его для защиты тканей человека от мороза.

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