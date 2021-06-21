Учёные воспроизвели в лаборатории мужскую беременность

СМИ уже заявили, что этот эксперимент является «вопиющим и франкенштейновским». Стоит отметить, что пока научная статья опубликована только на портале препринтов bioRxiv.org, то есть ещё не прошла рецензирование.

Мужскую беременность воспроизвели с помощью трансплантации матки и гетеросексуального парабиоза. Парабиозом называют соединение двух животных хирургическим путём. Сначала самцов крыс кастрировали, а затем попарно соединяли с самками, чтобы дать им женскую микросреду. После этого самцам пересаживали матку. В неё внедрили эмбрионы. А развитый плод изымали уже с помощью кесарева сечения.