Учёные воссоздали лицо мумии девушки, жившей 2600 лет назад

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Учёные воссоздали лицо мумии девушки, жившей 2600 лет назадОна оказалась довольно красивой
Учёны смогли реконструировать лицо мумии женщины, умершей около 2600 лет назад. Она оказалась симпатичной девушкой с карими глазами и слегка выступающими верхними зубами.
Исследователи потратили месяцы на реконструкцию одной из самых известных египетских мумий в Швейцарии — Шеп-эн-Исиды. Она была найдена в 1819 году в Дейр-эль-Бахри, археологическом комплексе заупокойных храмов и гробниц на западном побережье Нила.
Надписи на саркофаге мумии указывают на то, что она принадлежала к богатой семье высшего сословия. Девушка была дочерью жреца и, по мнению специалистов, жила около 650-610 г. до н.э.
По черепу учёные пришли к выводу, что Шеп-эн-Исида была красивой женщиной при жизни. Реконструкция лица была проведена по масштабным фотографиям, сделанным во Франкфурте. Кроме того, применялись современные инструменты 3D-реконструкции и данные компьютерной томографии.
Источник: Daily Mail