Учёные воссоздали лицо мумии девушки, жившей 2600 лет назад

Исследователи потратили месяцы на реконструкцию одной из самых известных египетских мумий в Швейцарии — Шеп-эн-Исиды. Она была найдена в 1819 году в Дейр-эль-Бахри, археологическом комплексе заупокойных храмов и гробниц на западном побережье Нила.

Надписи на саркофаге мумии указывают на то, что она принадлежала к богатой семье высшего сословия. Девушка была дочерью жреца и, по мнению специалистов, жила около 650-610 г. до н.э.