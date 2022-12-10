Наука и технологии
19:04, 10 декабря 2022
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Учёные воссоздали половые органы женщины на чипах

Это необходимо для разработки новых лекарств

Учёные научились создавать модели человеческих органов на кремниевых чипах, покрытых кожей. В частности исследователи изготовили модель женских половых органов, чтобы изучать на них бактериологические заболевания.

Учёные воссоздали половые органы женщины на чипах

Фото: Unsplash

Учёных интересовал бактериальный вагиноз, инфекционное заболевание, связанное с изменением микрофлоры влагалища. «Вагина-на-чипе» позволит исследователям разрабатывать новые методы терапии этого заболевания.

Разработка такой модели включала в себя засев полимерного чипа эпителиальными клетками влагалища человека с одной стороны и клетками фибробластов матки с другой. Это создало трёхмерную структуру, напоминающую стенку влагалища. Далее учёные помещали на чип различные типы бактерий. Когда там выращивали полезные бактерии, такие как Lactobacillus crispatus, эпителиальные клетки оставались здоровыми и производили меньше провоспалительных молекул.

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