Учёные воссоздали половые органы женщины на чипах

Учёных интересовал бактериальный вагиноз, инфекционное заболевание, связанное с изменением микрофлоры влагалища. «Вагина-на-чипе» позволит исследователям разрабатывать новые методы терапии этого заболевания.

Разработка такой модели включала в себя засев полимерного чипа эпителиальными клетками влагалища человека с одной стороны и клетками фибробластов матки с другой. Это создало трёхмерную структуру, напоминающую стенку влагалища. Далее учёные помещали на чип различные типы бактерий. Когда там выращивали полезные бактерии, такие как Lactobacillus crispatus, эпителиальные клетки оставались здоровыми и производили меньше провоспалительных молекул.