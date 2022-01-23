Учёные воссоздали работу самой простой искусственной формы жизни

Исследователи пояснили, что разработали трёхмерную, полностью динамическую кинетическую модель живой клетки, которая имитирует то, что происходит в реальной клетке. Учёные анализировали разнообразные генетические, метаболические и структурные изменения, происходящие в культуре синтетических бактерий под названием JCVI-syn3A.

В начале 2000-х исследователи удалили как можно больше генов из Mycoplasma mycoides, получив версию, которая была способна поддерживать минимальную жизнь. Эта синтетическая форма жизни, названная JCVI-syn1.0, вскоре была вытеснена чем-то ещё более простым — JCVI-syn3.0.

Новая модель учёных показывает внутреннюю работу клетки. Она поможет им лучше понять фундаментальные принципы жизни. Теперь исследователям предстоит строить более сложные модели.