Учёные воссоздали в лаборатории условия для зарождения жизни на Земле

Как рассказали исследователи из Университета Дуйсбурга-Эссена, они воссоздали суровые условия, которые наблюдались глубоко в земной коре около 3,8 млрд лет назад. В частности, учёные смоделировали заполненные водой расщелины в недрах планеты. Авторы работы утверждают, что им удалось за две недели создать в этих условиях 1500 везикул — крошечные биологические структуры, похожие на клеточную мембрану. Результаты своих исследований специалисты хотят опубликовать в книге.

У учёных также есть своя версия о том, как эти структуры могли попасть из коры на поверхность Земли и дать начало всему многообразию жизни, которые мы сейчас наблюдаем. Исследователи считают, что это могло произойти благодаря гейзерам.

Стоит отметить, что учёные не предоставили научной статьи по работе, которая получила бы рецензии других специалистов.