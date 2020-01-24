Учёные восстановили голос умершего более трёх тысяч лет назад человека

Исследователи работали с мумией древнеегипетского жреца Несамуна. Он умер около 1100 года до нашей эры, во времена, когда правил Рамсес XI. Мумию обнаружили в храмовом комплексе Карнак ещё в XIX веке. С тех пор она хранится в музее Лидса в Великобритании.

И хоть нёбо и язык мумии истлели, многие другие мягкие ткани голосового тракта остались целы. Этого хватило учёным для того, чтобы создать модель. Они использовали компьютерную томографию для разработки модели и 3D-принтер для её печати. Исследователи сопроводили свою статью звуковым фрагментом, в котором демонстрируется произнесение слога Neh («не») голосом жреца.