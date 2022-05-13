Учёные восстановили проблески активности в глазах человека после его смерти

Для того чтобы лучше понять, как нервные клетки реагируют на недостаток кислорода, группа американских исследователей измерила активность клеток сетчатки мыши и человека вскоре после их смерти. С помощью нескольких изменений в среде ткани учёные смогли восстановить способность клеток связываться.

Было показано, что при стимуляции светом сетчатки умерших излучают специфические электрические сигналы, известные как b-волны. Это поставило под сомнение необратимый характер умирания в центральной нервной системе.

«Мы смогли разбудить фоторецепторные клетки в макуле человека, которая является частью сетчатки, отвечающей за наше центральное зрение и нашу способность видеть мелкие детали и цвета», — пояснили учёные, — «В глазах донора органов через пять часов после смерти эти клетки реагировали на яркий свет, цветные огни и даже очень тусклые вспышки света».