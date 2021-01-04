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Учёные восстановили внешность скифских «царя» и «царицы»
Их нашли на территории Республики Тыва
Учёные из Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН восстановили внешность скифских «царя» и «царицы», которые жили во второй половине VII века до нашей эры.
Останки двух людей, представителей кочевой знати, которых условно прозвали «царём» и «царицей», нашли на территории памятника Аржан-2. Этот курган находится в Республике Тыва.
Рядом с двумя погребёнными людьми нашли множество золота и артефактов. Учёные выяснили, что похороненные относились к группе, сочетающей признаки европеоидной и монголоидной рас. И у мужчины, и у женщины была голова относительно короткой и широкой формы.
Скульптурные портреты «царя» и «царицы» выглядят так:
В ходе работы модели сначала распечатали на 3D-принтере, а затем дорабатывали вручную.