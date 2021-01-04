Учёные восстановили внешность скифских «царя» и «царицы»

Останки двух людей, представителей кочевой знати, которых условно прозвали «царём» и «царицей», нашли на территории памятника Аржан-2. Этот курган находится в Республике Тыва.

Рядом с двумя погребёнными людьми нашли множество золота и артефактов. Учёные выяснили, что похороненные относились к группе, сочетающей признаки европеоидной и монголоидной рас. И у мужчины, и у женщины была голова относительно короткой и широкой формы.

Скульптурные портреты «царя» и «царицы» выглядят так: