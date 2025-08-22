Учёные: восстановление озонового слоя усиливает глобальное потепление

Профессор Билл Коллинз отметил, что запрет на химикаты, разрушающие озоновый слой (CFC и HCFC), помогает восстанавливать озон, но вместе с загрязнением воздуха это приведёт к усиленному нагреву планеты. Загрязнение от автомобилей, заводов и электростанций создаёт озон у поверхности, что ухудшает здоровье людей и усиливает потепление.

Исследователи использовали компьютерные модели, чтобы проследить изменения атмосферы к середине века. Модели показали: отказ от CFC и HCFC защищает озоновый слой, но почти не снижает глобальное потепление, так как восстановление озона само по себе добавляет тепло.

Сокращение загрязнения воздуха поможет уменьшить озон у земли, но процесс восстановления озонового слоя будет продолжаться десятилетиями.