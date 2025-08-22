Учёные: восстановление озонового слоя усиливает глобальное потепление

Опубликовано 22 августа 2025, 12:001 мин.
Учёные: восстановление озонового слоя усиливает глобальное потеплениеНо останавливаться нельзя
Новое исследование показало, что озон будет сильнее нагревать планету, чем считалось ранее. Озон защищает Землю от вредных солнечных лучей, но одновременно является парниковым газом и задерживает тепло. Учёные из Университета Рединга выяснили, что с 2015 по 2050 год озон может добавить 0,27 ватта на квадратный метр дополнительного тепла. Это сделает его вторым по влиянию фактором глобального потепления после углекислого газа, который добавляет 1,75 ватта на квадратный метр.
Профессор Билл Коллинз отметил, что запрет на химикаты, разрушающие озоновый слой (CFC и HCFC), помогает восстанавливать озон, но вместе с загрязнением воздуха это приведёт к усиленному нагреву планеты. Загрязнение от автомобилей, заводов и электростанций создаёт озон у поверхности, что ухудшает здоровье людей и усиливает потепление.
Исследователи использовали компьютерные модели, чтобы проследить изменения атмосферы к середине века. Модели показали: отказ от CFC и HCFC защищает озоновый слой, но почти не снижает глобальное потепление, так как восстановление озона само по себе добавляет тепло.
Сокращение загрязнения воздуха поможет уменьшить озон у земли, но процесс восстановления озонового слоя будет продолжаться десятилетиями.
