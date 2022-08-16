Учёные впервые дали имя волне жары

Волну тепла зафиксировали в Севилье 24-27 июля. Температура поднималась до 44,4 °C.

Ураганы уже давно носят человеческие имена, а в 2012 году в США появилась неофициальная практика давать прозвища и зимним бурям. Теперь очередь дошла до волн жары.

Тепловые волны — это не просто жаркие дни. Испанское государственное метеорологическое агентство (AEMET) определяет их как эпизоды продолжительностью не менее трёх дней подряд, в течение которых как минимум 10% метеостанций регистрируют максимальные температуры. Волны жары могут быть опасны, особенно для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди и люди, которые занимаются физическим трудом на открытом воздухе. Учёные считают, что из-за изменений глобального климата экстремальная жара, вероятно, станет более распространённой в ближайшие десятилетия.