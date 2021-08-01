Учёные впервые изогнули свет, чтобы изменить его характеристики

Исследователи использовали для этого естественное явление — поверхностные состояния полупроводника. Суть в том, что они могут создавать гигантское электрическое поле на поверхности полупроводника. Свет же может взаимодействовать с электронами в решётке полупроводника и двигать их на более высокие энергетические уровни. После этого электроны могут свободно прыгать внутри решётки. Электрическое поле, создаваемое на поверхности полупроводника, дополнительно ускоряет эти возбуждённые электроны, а они затем отдают энергию, излучая её на разных длинах волн. То есть происходит преобразование длины волны.

Однако этот процесс может происходить только на поверхности полупроводника и должен быть более эффективным. Чтобы решить эту проблему, команда использовала массив наноантенн, который изгибает падающий свет. Это позволило ему быть рядом с поверхностью полупроводника.