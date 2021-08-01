Наука и технологии
Сегодня в 18:39

Учёные впервые изогнули свет, чтобы изменить его характеристики

Преобразовать длину волны
Американские учёные придумали, как повысить эффективность преобразования длины волны.
Учёные впервые изогнули свет, чтобы изменить его характеристики

Исследователи использовали для этого естественное явление — поверхностные состояния полупроводника. Суть в том, что они могут создавать гигантское электрическое поле на поверхности полупроводника. Свет же может взаимодействовать с электронами в решётке полупроводника и двигать их на более высокие энергетические уровни. После этого электроны могут свободно прыгать внутри решётки. Электрическое поле, создаваемое на поверхности полупроводника, дополнительно ускоряет эти возбуждённые электроны, а они затем отдают энергию, излучая её на разных длинах волн. То есть происходит преобразование длины волны.

Однако этот процесс может происходить только на поверхности полупроводника и должен быть более эффективным. Чтобы решить эту проблему, команда использовала массив наноантенн, который изгибает падающий свет. Это позволило ему быть рядом с поверхностью полупроводника.