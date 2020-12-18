Учёные впервые «поймали» радиоизлучение от другой планеты

Планета находится в системе звезды Тау Волопаса на расстоянии не более 50 световых лет от Солнца. Учёные с помощью радиотелескопа искали радиоизлучение на частотах 10–90 мегагерц. Как пишет «N+1», от планеты в системе Тау Волопаса зафиксировали всплески радиоизлучения с круговой поляризацией в диапазоне 14–21 мегагерц, а также поток радиоизлучения с круговой поляризацией в диапазоне частот 21–30 мегагерц.

Учёные пришли к выводу, что источником радиоизлучения выступает планета массой около шести масс Юпитера. Открытие важно потому, что позволит лучше изучить экзопланеты, а в будущем и эффективнее искать их.