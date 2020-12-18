Наука и технологии
Сегодня 15:24
Учёные впервые «поймали» радиоизлучение от другой планеты
Это важное открытие
Учёные впервые обнаружили радиоизлучение от экзопланеты, то есть планеты, которая обращается вокруг другой звезды. В этом помог наземный радиотелескоп LOFAR.
Планета находится в системе звезды Тау Волопаса на расстоянии не более 50 световых лет от Солнца. Учёные с помощью радиотелескопа искали радиоизлучение на частотах 10–90 мегагерц. Как пишет «N+1», от планеты в системе Тау Волопаса зафиксировали всплески радиоизлучения с круговой поляризацией в диапазоне 14–21 мегагерц, а также поток радиоизлучения с круговой поляризацией в диапазоне частот 21–30 мегагерц.
Учёные пришли к выводу, что источником радиоизлучения выступает планета массой около шести масс Юпитера. Открытие важно потому, что позволит лучше изучить экзопланеты, а в будущем и эффективнее искать их.