Учёные впервые «поймали» сразу две гравитационных волны за день

Гравитационные волны — это распространяющиеся в пространстве-времени колебания самого пространства-времени. Их вызывают взаимодействия таких объектов, как чёрные дыры и нейтронные звёзды. Впервые волны были зафиксированы в 2015 году обсерваториями LIGO и VIRGO. С тех пор приборы продолжают периодически регистрировать данные события.

Теперь астрономы сообщают, что впервые в истории зафиксировали сразу две таких волны за день. Из-за этого учёным придётся придумывать новый способ присвоения имён подобным событиям. Ведь до сих пор названия составлялись очень просто: к буквам GW прибавлялась дата события.

Обе волны были порождены слиянием далёких чёрных дыр. Второе колебание достигло Земли всего через четыре часа после первого, несмотря на то, что его источник находился в четыре раза дальше, чем источник первого.