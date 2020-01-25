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Учёные впервые показали, как выглядит новый китайский вирус
От пневмонии, вызванной им, уже погиб 41 человек
Коронавирус 2019-nCoV, впервые появившийся в китайском Ухане, продолжает сеять панику среди людей по всему миру. На сегодняшний день число заболевших приближается к 1,3 тысячи, а количество смертельных случаев достигло 41. Теперь национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая опубликовало первый снимок штамма нового типа коронавируса.
Для получения снимка учёные использовали микроскоп. Изображение сделали не просто так: оно должно помочь в исследовании структуры вируса.
На снимке видны шиповидные отростки, которые отходят от белковой мембраны и внешней оболочки и формируют корону.
Напомним, на днях учёные из Пекинского университета заявили, что возможным первоисточником вируса могли стать летучие мыши и змеи. Исследователи решили, что первый заразившийся человек съел мясо инфицированной змеи. Чуть позже другие учёные опровергли данную информацию. Они обнаружили, что новый вирус похож на вирус атипичной пневмонии, зарегистрированный в Китае в начале 2000.