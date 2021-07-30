Учёные впервые получили материю из чистой энергии

Наука и технологии
Сегодня в 18:49
Учёные впервые получили материю из чистой энергииИспользовали всем известную E = mc^2
СМИ написали о достижении учёных, работающих на детекторе STAR в Брукхейвенской национальной лаборатории в США. Они получили доказательства двух физических явлений, предсказанных более 80 лет назад.
Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на научный журнал Physical Review Letters, исследователи доказали, что можно получить вещество непосредственно из света, а также то, что магнетизм может изгибать поляризованные фотоны в вакууме.
Авторы научной работы сообщили, что пары электронов и позитронов можно создать, сталкивая очень энергичные фотоны. В целом, это является следствием знаменитого уравнения E = mc^2. Учёные преобразовали энергию в материю за один шаг.
Второй их эксперимент показал, что путь света, который проходит через магнитное поле в вакууме, изгибается по-разному в зависимости от поляризации.