Учёные впервые получили материю из чистой энергии

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на научный журнал Physical Review Letters, исследователи доказали, что можно получить вещество непосредственно из света, а также то, что магнетизм может изгибать поляризованные фотоны в вакууме.

Авторы научной работы сообщили, что пары электронов и позитронов можно создать, сталкивая очень энергичные фотоны. В целом, это является следствием знаменитого уравнения E = mc^2. Учёные преобразовали энергию в материю за один шаг.

Второй их эксперимент показал, что путь света, который проходит через магнитное поле в вакууме, изгибается по-разному в зависимости от поляризации.