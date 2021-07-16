Учёные впервые прочитали мысли парализованного человека

Исследователи говорят, что это важная технологическая веха. Устройство может «дать голос» людям, которые неспособны говорить сами.

В исследовании участвовал 36-летний мужчина, который перенёс инсульт, когда ему было 20 лет. Из-за этого у него развилась анартрия — он больше не мог внятно говорить. При этом у него сохранились когнитивные функции.

Сначала учёные создали базовый словарь из 50 слов пациента. Это удалось благодаря тому, что пациент мог использовать мышцы для коммуникации. Затем ему вживили в мозг электрод. В течение нескольких следующих месяцев исследователи записывали нейронную активность мужчины, когда он пытался произнести эти 50 слов. В обработке полученных данных использовался алгоритм искусственного интеллекта.

В итоге система смогла декодировать до 18 слов в минуту со средней точностью 75%. Учёные смогли общаться с мужчиной.