Учёные впервые провели квантовую телепортацию на 44 километра

Кратко об этом рассказывает Naked Science. Квантовой телепортацией называют «бестелесную» передачу квантовых состояний от одного кубита другому. Происходит она благодаря явлению квантовой запутанности, при котором квантовые состояния как минимум двух объектов оказываются взаимозависимыми.

Учёные смогли передать квантовое состояние от одного кубита другому с точностью более 90%. Сообщается, что кубиты телепортировали в квантовую сеть Калифорнийского технологического института (CQNET) и квантовую сеть Фермилаб (FQNET).

Исследователи назвали эксперимент важным достижением. Учёные считают, что в будущем квантовый интернет откроет новую эру в глобальной коммуникации.