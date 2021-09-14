Учёные впервые смогли приучить коров к туалету

Исследователи начали приучать коров к туалету с детского возраста. Они взяли 16 пятимесячных телят. Их оставляли в специальных помещениях по двое — там был коровий туалет, а также пол, покрытый пластиковой травой.

Перед каждым экспериментом телятам делали инъекцию диуретиков. А после мочеиспускания в туалете они получали лакомство. Сообщается, что вскоре после начала опытов 10 из 16 телят начали мочиться ближе к тому месту, откуда появлялось лакомство. Другие шесть тоже научились этому, но позже.

После этого телят стали учить проходить из коридора в туалет и мочиться там. Чтобы зайти в «уборную», им нужно было активировать ворота. Коровы, которым это удавалось, получали лакомство. Если же телёнок мочился в коридоре, на него брызгали водой. В итоге и этот этап был пройден.

В результате учёные отобрали 11 самых способных коров и научили их ходить в более далёкий туалет.