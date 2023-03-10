Учёные впервые составили полную карту мозга насекомого

Картирование всего мозга — сложная задача, которая требует очень много времени. На то, чтобы сделать это с детенышем плодовой мушки, ушло более десяти лет. По оценкам учёных, мозг мыши, например, в миллион раз больше, а это означает, что шанс на картирование чего-либо близкого к человеческому мозгу маловероятен в ближайшем будущем.