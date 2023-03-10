Учёные впервые составили полную карту мозга насекомого

Учёные впервые составили полную карту мозга насекомогоОтражает все нейроны и связи между ними
Исследователи составили самую сложную на сегодняшний день карту мозга насекомого. Этого приближает науку к пониманию механизмов мышления.
Фото: Johns Hopkins University/University of Cambridge
Исследовательская команда создала очень подробную визуализацию, которая отражает каждую нейронную связь в мозге личинки плодовой мушки. Данная карта является наиболее полной из когда-либо созданных. Она включает в себя 3016 нейронов и каждую связь между ними: таких насчитывается 548 тысяч.
Картирование всего мозга — сложная задача, которая требует очень много времени. На то, чтобы сделать это с детенышем плодовой мушки, ушло более десяти лет. По оценкам учёных, мозг мыши, например, в миллион раз больше, а это означает, что шанс на картирование чего-либо близкого к человеческому мозгу маловероятен в ближайшем будущем.