Учёные впервые создали искусственный мозг из наноматериалов

Отмечается, что исследователям впервые удалось создать действующую модель искусственного мозга из наноматериалов. С помощью неё учёные смогли генерировать импульсы, которые похожи на те, что происходят в настоящем мозге. Система может демонстрировать запоминание, обучение, забывчивость, бдительность и покой. Там, где нанопровода пересекаются друг с другом, образуются соединения, аналогичные нейронным синапсам. В системе насчитывается около десяти млн таких соединений.

Устройство получилось довольно небольшим — занимает пространство в 10 кв. мм. Учёные надеются, что технология будет использована при создании умных машин, отличных от современных компьютеров.