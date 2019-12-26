Наука и технологии
Сегодня 13:46
Учёные впервые создали искусственный мозг из наноматериалов
Показывает поведение мозга при различных процессах
Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Национального института материаловедения Японии (NIMS) создали нейроморфную сеть, которая при прохождении по ней электрического тока, обладает функциями мозга. Изготовлена она из серебряных нанопроволок.
Отмечается, что исследователям впервые удалось создать действующую модель искусственного мозга из наноматериалов. С помощью неё учёные смогли генерировать импульсы, которые похожи на те, что происходят в настоящем мозге. Система может демонстрировать запоминание, обучение, забывчивость, бдительность и покой. Там, где нанопровода пересекаются друг с другом, образуются соединения, аналогичные нейронным синапсам. В системе насчитывается около десяти млн таких соединений.
Устройство получилось довольно небольшим — занимает пространство в 10 кв. мм. Учёные надеются, что технология будет использована при создании умных машин, отличных от современных компьютеров.