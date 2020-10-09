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Учёные впервые увидели, как ВИЧ проникает в клетку
Он делает это по-особенному
Биологи впервые увидели, как вирус иммунодефицита (ВИЧ) проникает в клетку человека и встраивает свой геном в ДНК.
Кратко об исследовании пишет ТАСС. Учёные создали химическую среду, в которой частицы вируса «считают», будто они присоединились к оболочке клетки человека и могут проникнуть в неё.
Как правило, при размножении внутренняя часть оболочки большинства вирусов исчезает. Однако учёные увидели, что с ВИЧ всё происходит не так. Более того, если внутренняя часть оболочки вируса была дестабилизирована, он прекращал воспроизводить свою ДНК.
Исследователи пришли к выводу, что оболочка ВИЧ играет важную роль в процессе внедрения его генома в ДНК заражаемой клетки. Учёные надеются, что эта работа позволит понять, как можно разрушать оболочку вируса внутри живых клеток, чтобы лечить людей.