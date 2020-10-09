Учёные впервые увидели, как ВИЧ проникает в клетку

Кратко об исследовании пишет ТАСС. Учёные создали химическую среду, в которой частицы вируса «считают», будто они присоединились к оболочке клетки человека и могут проникнуть в неё.

Как правило, при размножении внутренняя часть оболочки большинства вирусов исчезает. Однако учёные увидели, что с ВИЧ всё происходит не так. Более того, если внутренняя часть оболочки вируса была дестабилизирована, он прекращал воспроизводить свою ДНК.

Исследователи пришли к выводу, что оболочка ВИЧ играет важную роль в процессе внедрения его генома в ДНК заражаемой клетки. Учёные надеются, что эта работа позволит понять, как можно разрушать оболочку вируса внутри живых клеток, чтобы лечить людей.