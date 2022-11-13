Наука и технологии
19:19, 13 ноября 2022
1 мин.

Учёные впервые вылечили смертельное генетическое заболевание ещё до рождения

Девочка могла умереть

Врачи в США и Канаде использовали новую технику для лечения ребёнка от редкого генетического заболевания ещё до его рождения.

Учёные впервые вылечили смертельное генетическое заболевание ещё до рождения

Айла Башир (Ayla Bashir), 16-месячная девочка из Оттавы, стала первым ребёнком, которого вылечили от болезни Помпе, наследственного и часто смертельного заболевания, при котором организм не может вырабатывать некоторые важные белки. Из-за этой болезни мать Айлы ранее потеряла двух дочек.

Врачи начали бороться за жизнь Айлы ещё до её рождения. Препараты доставляли через иглу, которую вводили в вену пуповины. Девочка получала шесть вливаний раз в две недели, которые начались примерно на 24-й неделе беременности.

Сейчас Айла продолжает получать необходимые поддерживающие лекарства.

Источник фото:Medical Xpress
Источник:Medical Xpress
Теги:
#наука
,
#медицина
,
#здоровье
Новости партнеров
Новости партнеров