Учёные впервые вылечили смертельное генетическое заболевание ещё до рождения

Айла Башир (Ayla Bashir), 16-месячная девочка из Оттавы, стала первым ребёнком, которого вылечили от болезни Помпе, наследственного и часто смертельного заболевания, при котором организм не может вырабатывать некоторые важные белки. Из-за этой болезни мать Айлы ранее потеряла двух дочек.

Врачи начали бороться за жизнь Айлы ещё до её рождения. Препараты доставляли через иглу, которую вводили в вену пуповины. Девочка получала шесть вливаний раз в две недели, которые начались примерно на 24-й неделе беременности.

Сейчас Айла продолжает получать необходимые поддерживающие лекарства.