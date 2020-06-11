Учёные впервые вырастили из стволовых клеток аналог эмбриона человека

Работу учёных опубликовали в авторитетном научном журнале Nature. Кратко об исследовании пишет ТАСС.

Авторы работы рассказали, что их модель воспроизводит часть программы развития человека. Ранее развитие эмбриона было скрыто от глаз человека, а опыты в этом направлении могут быть противоречивыми. Например, недавно генетики первыми в мире отредактировали ДНК жизнеспособных человеческих яйцеклеток, что вызвало серьёзную этическую полемику.

Теперь же учёные нашли способ проводить опыты с эмбрионами на менее противоречивом материале. Они научились выращивать из стволовых клеток структуры, похожие по устройству и поведению на зародыш в ранней стадии развития. На этот процесс у исследователей уходит всего несколько часов.

Стоит отметить, что у получившегося аналога эмбриона не было клеток, которые могли бы стать нейронами. А это снимает множество этических ограничений, ведь такие структуры нельзя будет «превратить» в человека.