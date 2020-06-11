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Учёные впервые вырастили из стволовых клеток аналог эмбриона человека

Но он не сможет стать настоящим ребёнком
Учёные впервые вырастили из стволовых клеток аналог эмбриона человека. Это поможет исследователям выяснить, что вызывает у людей бесплодие и врождённые заболевания.

Работу учёных опубликовали в авторитетном научном журнале Nature. Кратко об исследовании пишет ТАСС.

Авторы работы рассказали, что их модель воспроизводит часть программы развития человека. Ранее развитие эмбриона было скрыто от глаз человека, а опыты в этом направлении могут быть противоречивыми. Например, недавно генетики первыми в мире отредактировали ДНК жизнеспособных человеческих яйцеклеток, что вызвало серьёзную этическую полемику.

Теперь же учёные нашли способ проводить опыты с эмбрионами на менее противоречивом материале. Они научились выращивать из стволовых клеток структуры, похожие по устройству и поведению на зародыш в ранней стадии развития. На этот процесс у исследователей уходит всего несколько часов.

Стоит отметить, что у получившегося аналога эмбриона не было клеток, которые могли бы стать нейронами. А это снимает множество этических ограничений, ведь такие структуры нельзя будет «превратить» в человека.

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