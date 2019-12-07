Учёные впервые вывели поросят с клетками обезьян

Учёные внедрили в бластоцисты (зародыши на ранней стадии развития) поросят стволовые клетки макак-крабоедов. Затем эти эмбрионы внедрили в матки свиней экстракорпоральным оплодотворением.

Клетки обезьян прижились у десяти поросят, но живыми и в срок родились только два. Детёныши погибли меньше чем через неделю, но учёные связывают этом с осложнениями после экстракорпорального оплодотворения.

У этих двух поросят клетки обезьян нашли почти во всех тканях. В среднем там содержалось от 0,0001 до 0,001 обезьяньих клеток. Исследователи хотят продолжить работу и вывести свиней с большим процентом чужеродных клеток.