Наука и технологии
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Учёные впервые засекли эхо излучения c обратной стороны чёрной дыры

Его зафиксировали космические телескопы
Космические телескопы смогли «поймать» свет, который вещество отразило позади чёрной дыры. Это стало очередным подтверждением общей теории относительности.
Учёные впервые засекли эхо излучения c обратной стороны чёрной дыры

Учёные обрабатывали данные с двух космических телескопов — XMM-Newton и NuSTAR. Они собирали информацию о чёрной дыре в центре галактики I Zwicky 1, которая находится примерно в 800 млн световых лет от Земли.

Эта чёрная дыра притягивает к себе вещество, оно падаёт на неё и разгоняется до невероятно больших скоростей. В этом время происходи нагрев вещества и образование мощных магнитных полей, которые направлены перпендикулярно плоскости диска. Их линии пересоединяются.

В итоге выбрасывается много энергии, чаще всего в виде электронов. Но они излучают фотоны в рентгеновском диапазоне. Часть этого света отражается от окружающего вещества. Вот это отражённое излучение и зафиксировали телескопы.

В будущем учёные хотят создать трёхмерную картину ближайшего окружения чёрной дыры.