Учёные впервые засекли эхо излучения c обратной стороны чёрной дыры

Учёные обрабатывали данные с двух космических телескопов — XMM-Newton и NuSTAR. Они собирали информацию о чёрной дыре в центре галактики I Zwicky 1, которая находится примерно в 800 млн световых лет от Земли.

Эта чёрная дыра притягивает к себе вещество, оно падаёт на неё и разгоняется до невероятно больших скоростей. В этом время происходи нагрев вещества и образование мощных магнитных полей, которые направлены перпендикулярно плоскости диска. Их линии пересоединяются.

В итоге выбрасывается много энергии, чаще всего в виде электронов. Но они излучают фотоны в рентгеновском диапазоне. Часть этого света отражается от окружающего вещества. Вот это отражённое излучение и зафиксировали телескопы.

В будущем учёные хотят создать трёхмерную картину ближайшего окружения чёрной дыры.