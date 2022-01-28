Учёные: всего два слова на упаковке печенья могут испортить его вкус

В эксперимента учёных участвовали 58 взрослых. Им дали по три печенья. Это были одинаковые печенья, но у каждого была наклеена своя этикетка. На одной было написано: «Новое и улучшенное», на другой — «Потребители пожаловались», а на третьей — «Типичное и заводское».

В целом учёные ожидали, что участники эксперимента дадут свои оценки в зависимости от этикетки. Однако исследователей удивило то, насколько сильным оказался этот фактор. Исследование показало, что даже признанные всеми вкусными продукты, такие как печенье с шоколадной крошкой, могут оставлять неприятный привкус во рту, если сопровождать трапезу определёнными словами.