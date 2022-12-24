Учёные ввели обезьяну в состояние гипотермии. Это можно использовать в будущих полётах людей в космос

Исследовательская группа из Китая недавно сообщила о первой достоверной гипотермии у приматов, вызванной активацией группы нейронов гипоталамуса. Гипотермия — это состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования.

Исследователи во время работы нацелились на нейроны гипоталамуса в мозге обезьяны, локально заразив их вирусами, кодирующими рецепторы DREADD. Так удалось вызвать снижение внутренней температуры тела.

Учёные говорят, что их работа может стать важной вехой на пути к тому, чтобы научиться погружать человека в искусственную спячку. Это крайне важно для долгих космических полётов.