Учёные выбрали самый эффективный способ поднять настроение

К таким методам относятся различные когнитивные техники и методики медитации осознанности. Учёные из Университета Огайо решили провести эксперимент и узнать, какие же этих способов лучше всего. В эксперименте участвовали 616 студентов. Им рассказали про два подхода: когнитивную технику и медитацию осознанности. Первый подход предполагал выявление и переоценку негативных мыслей и убеждений, а второй базировался на осознании и принятии своих мыслей и чувств без попыток их изменить.

Каждого участника попросили представить, что друг не пригласил их на праздник. После этого им рассказали, какой из подходов получается у них лучше. Затем им сказали представить, что близкий человек умирает. Дополнительно они слушали кантату Прокофьева «Александр Невский». Сообщается, что настроение у участников эксперимента ухудшилось.

Оказалось, что скорость улучшения настроения не зависела от того, какой метод использовали. Однако влияло то, какой из методов доброволец считал наиболее освоенным у себя. Это помогало им думать, что они работают со своими сильными сторонами, а не со слабыми. То есть лучший способ улучшить настроение — быть уверенным, что какая-то методика действительно у вас получается и помогает.