Учёные вычислили, что делает песни популярными

Исследователи из Университета Кертина изучили 271 песню, выпущенную с период с 1999 по 2014 год. В частности учёные рассматривали то, насколько легко и быстро мозг обработает песню. Так, тексты песен обрабатывала компьютерная программа.

Выяснилось, что проще мозгу было воспринимать текст песни, тем она была популярнее. При этом «простые» песни как быстро становились популярными, так и быстро покидали чарты.

В целом, два главных «ингредиента» популярной песни — это более созвучные рифмы («земле» — «корабле») и более удобочитаемый текст.