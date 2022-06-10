Учёные вычислили, какой мужской характер нравится большинству женщин

Исследователи опросили 267 гетеросексуальных женщин в возрасте до 40 лет. Им показывал силуэт мужчины с описанием. Эти описания различались. Сообщалось, были ли у мужчин отношения и хотели ли они завести детей.

Оказалось, что мужчины, которые собирались стать отцами, считались более желанными в романтическом плане. Кроме того, мужчины без опыта отношений были менее желанны. Ещё женщинам нравилось, когда бывшие партнёры молодых людей отзывались о них в положительном ключе.

Потенциальным ограничением этого исследования можно назвать то, что мужчины были представлены в виде силуэтов. Предыдущие исследования показывали, что физически более сильные молодые люди считаются более привлекательными.