Учёные вычислили, какой мужской характер нравится большинству женщин

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Учёные вычислили, какой мужской характер нравится большинству женщинКажется, ветреных не любят
Согласно новому исследованию, мужчины, которые хотят стать отцами или просто имеют опыт отношений, считаются женщинами более желанными в качестве долгосрочных партнёров.
Исследователи опросили 267 гетеросексуальных женщин в возрасте до 40 лет. Им показывал силуэт мужчины с описанием. Эти описания различались. Сообщалось, были ли у мужчин отношения и хотели ли они завести детей.
Оказалось, что мужчины, которые собирались стать отцами, считались более желанными в романтическом плане. Кроме того, мужчины без опыта отношений были менее желанны. Ещё женщинам нравилось, когда бывшие партнёры молодых людей отзывались о них в положительном ключе.
Потенциальным ограничением этого исследования можно назвать то, что мужчины были представлены в виде силуэтов. Предыдущие исследования показывали, что физически более сильные молодые люди считаются более привлекательными.