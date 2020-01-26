Учёные вычислили рецепт идеального кофе

Целью исследователей было добиться повторяемости вкуса, при этом уменьшив расход зёрен. В целом, эспрессо готовится по такому рецепту: на 25-30 мл воды нужно взять 7-9 граммов зёрен. Кофе проходит экстракцию под давлением в течение 20-30 секунд. Считается, что мелкий помол подходит для этих целей лучше, так как он позволяет увеличивать контакт кофе с водой. Кофейни однако этого стандарта, как правило, не придерживаются и используют 15-22 грамма сухого кофе на 30-60 мл воды.

Учёные выяснили, что это не оптимальный способ приготовления эспрессо. А всё из-за того, что мелкий помол закупоривает фильтр. Исследователи заявили, что лучше брать более грубый помол и меньшее количество зёрен. Для идеального эспрессо они порекомендовали использовать 15 граммов зёрен на 40 мл воды и сократить процесс приготовления до 7-14 секунд. Аромат готового напитка должен получиться ярче, а вкус менее горьким.