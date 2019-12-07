Учёные вычислили режим питания для похудения

Работа исследователей опубликована в Cell Metabolism. Они пишут, что питаться нужно в течение десяти часов в сутки. В оставшиеся 14 часов пищу употреблять не следует.

В эксперименте учёных участвовали 13 мужчин и шесть женщин с замедленным метаболизмом. Такой обмен веществ часто наблюдается у людей, которые не занимаются спортом и едят много фастфуда. Конечно, замедленный метаболизм чреват повышенным риском диабета и сердечных заболеваний.

Испытуемые соблюдали предписанный учёными режим и записывали все продукты, которые съедали. Спустя 12 недель после начала эксперимента у участников на 11% снизился уровень холестерина, а артериальное давление уменьшилось на 4-8 пунктов. Кроме того, испытуемые похудели примерно на три килограмма.