Учёные вычислили самые привлекательные части женской груди

Оно неудивительно, ведь в основном операции по изменению формы груди проводятся для того, чтобы сделать её привлекательнее. Но каковы критерии привлекательности? Именно это и решили выяснить учёные.

Для исследования им понадобился ай-трекер, то есть прибор для отслеживания направления взгляда человека. В эксперименте участвовали 50 мужчин и 50 женщин. Всем добровольцам показывали изображения восьми типов груди, которые учёные создали на основе реальных фотографий. Каждую грудь испытуемые рассматривали под разными углами и оценивали по шкале от 1 до 10.

Исследователи обнаружили, что и женщины, и мужчины чаще и дольше задерживают взгляд на нижних частях груди (29% времени) и области соска (28%). Подгрудная складка оказалась менее интересной, так же, как и грудина с ключицами и шеей. Кроме того, оказалось, что в первую очередь взгляд людей падает на сосок.