Учёные выделили два вида половых членов

Учёные изучили более 200 мужчин. У них измерили длину и обхват члена в спокойном и эрегированном состоянии. Выяснилось, что пенисы одного типа обычно увеличиваются в размерах в среднем более, чем на 56%, а другого типа — менее, чем на 31%.

В первой группе оказались 24% мужчин, а во второй — 25%. Остальных отнесли к «серой зоне». Учёные также отметили, что у мужчин из второй группы пенисы, как правило, более длинные в спокойном состоянии (в среднем 11,3 см против 8,8 см).