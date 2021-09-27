Учёные выделили хорошо сохранившиеся клетки динозавра

Динозавр, у которого выделили клетки, обитал на северо-востоке Китая 125 млн лет назад. Он принадлежит виду Каудиптерикс (Caudipteryx). Название ящера переводится как «хвостовое перо». Всё потому, что у него на хвосте были длинные перья, расположенные веером.

Учёные смогли извлечь кусок хряща из правой бедренной кости динозавра, пишет Naked Science. Сначала исследователи декальцинировали образец, а затем проанализировали. Оказалось, что клеткам помог сохраниться тот факт, что они были минерализованы после смерти динозавра.

Отмечается, что учёные смогли даже рассмотреть некоторые оригинальные биомолекулы в клетках и нити хроматина.