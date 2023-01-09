Учёные выделили личностные качества секс-работников

Результаты показали, что секс-работники имели более высокие баллы по добросовестности и открытости новому опыту. Они также получили более высокие баллы по такой черте, как макиавеллизм. Это включает в себя манипуляцию и эксплуатацию других, циничное пренебрежение нравственностью, сосредоточение на собственных интересах и лживость.

Кроме того, у секс-работниц чаще в более раннем возрасте начиналась менструация, а ещё они раньше пробовали наркотики, чем представители контрольной группы.