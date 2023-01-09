Наука и технологии
19:08, 09 января 2023
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Учёные выделили личностные качества секс-работников

А также некоторые особенности их взросления

В новом исследовании авторы изучили личностные качества секс-работников. Их сравнивали с теми, кто не работает в индустрии.

Учёные выделили личностные качества секс-работников

Фото: Unsplash

Результаты показали, что секс-работники имели более высокие баллы по добросовестности и открытости новому опыту. Они также получили более высокие баллы по такой черте, как макиавеллизм. Это включает в себя манипуляцию и эксплуатацию других, циничное пренебрежение нравственностью, сосредоточение на собственных интересах и лживость.

Кроме того, у секс-работниц чаще в более раннем возрасте начиналась менструация, а ещё они раньше пробовали наркотики, чем представители контрольной группы.

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