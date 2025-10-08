Учёные выделили ранее некультивируемых архей из горячих источников Камчатки

Археи имеют мелкие, неровные кокковидные клетки, растут медленно и способны жить в кислой среде при высоких температурах. Хотя они анаэробы, могут длительное время выдерживать присутствие кислорода. Учёные расшифровали их геномы и изучили метаболизм: эти археи получают энергию только через брожение и используют сложные полисахариды как субстраты.

Геномы содержат множество генов ферментов, которые расщепляют углеводы в кислой среде и при высоких температурах. Эти свойства делают архей потенциальным источником устойчивых термозимов для промышленных биокатализаторов.