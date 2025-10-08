Учёные выделили ранее некультивируемых архей из горячих источников Камчатки

Опубликовано 08 октября 2025, 20:101 мин.
Учёные выделили ранее некультивируемых архей из горячих источников КамчаткиСделали невозможное?
Микробиологи из ФИЦ Биотехнологии РАН вместе с коллегами впервые выделили две чистые культуры архей, ранее считавшихся некультивируемыми. Эти археи происходят из горячих источников Камчатки и Курильских островов. Новые микроорганизмы отнесли к новому порядку Tardisphaerales и классу Tardisphaeria.
Археи имеют мелкие, неровные кокковидные клетки, растут медленно и способны жить в кислой среде при высоких температурах. Хотя они анаэробы, могут длительное время выдерживать присутствие кислорода. Учёные расшифровали их геномы и изучили метаболизм: эти археи получают энергию только через брожение и используют сложные полисахариды как субстраты.
Геномы содержат множество генов ферментов, которые расщепляют углеводы в кислой среде и при высоких температурах. Эти свойства делают архей потенциальным источником устойчивых термозимов для промышленных биокатализаторов.