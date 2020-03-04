Учёные выключили «бессмертие» раковым клеткам

Они разработали молекулярный инструмент, который ингибирует один из основных механизмов бесконечной пролиферации раковых клеток, связанный с работой фермента теломеразы. Считается, что данный фермент позволяет раковым клеткам жить вечно.

В ходе поиска этого инструмента исследователи синтезировали более 200 соединений. В итоге они нашли вещество под названием NU-1, которое лучше всех подавляло теломеразу.

Кроме того, молекулярная структура NU-1 позволяет учёным добавлять к нему, например лекарственное средство для противоопухолевой терапии.

Учёные считают, что найденный ими механизм предлагает новый путь для лечения раковых заболеваний и понимания клеточного старения.