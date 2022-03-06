Учёные вылечили рак яичников за 6 дней у мышей

Новая терапия пока была протестирована только на мышах. Тем не менее, есть надежда, что к концу года могут начаться клинические испытания на людях.

В лечении используются крошечные шарики, которые имплантируются в тело и доставляют высокую дозу интерлейкина-2 (ИЛ2), который вовлекает лейкоциты в борьбу с раком. Капсулу вводят только один раз, но она производит столько биологических компонентов, сколько нужно. Учёные пояснили, что как только определили правильную дозу, смогли искоренить опухоли у 100% животных с раком яичников и у семи из восьми животных с колоректальным раком.