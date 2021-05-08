Учёные выпустили на природу первых генетически модифицированных комаров

Ране ГМ-комаров Aedes aegypti уже выпускали в Бразилии, на Каймановых островах, в Панаме и Малайзии. Учёные сообщали, что местные популяции A. aegypti в этих местах сократились как минимум на 90%. Данный вид комаров может переносить вирус Зика, денге, чикунгунью и жёлтую лихорадку. Выпуск модифицированных комаров дает возможность контролировать популяцию без использования пестицидов.

Дело в том, что когда ГМ-комар спаривается с диким, последнему передаётся смертельный ген, который далее распространяется по популяции.

Выпуск генетически модифицированных комаров может быть менее затратным и более эффективным вариантом, чем пестициды. Кроме того, популяции насекомых со временем становятся устойчивыми к отраве.