Наука и технологии
Сегодня в 17:30
Учёные выпустили на природу первых генетически модифицированных комаров
Для борьбы с опасными комарами
Учёные в США выпустили во Флорида-Кис первых генетически модифицированных комаров. Цель этого мероприятия — подавить другую опасную с инфекционной точки зрения популяцию комаров.
Ране ГМ-комаров Aedes aegypti уже выпускали в Бразилии, на Каймановых островах, в Панаме и Малайзии. Учёные сообщали, что местные популяции A. aegypti в этих местах сократились как минимум на 90%. Данный вид комаров может переносить вирус Зика, денге, чикунгунью и жёлтую лихорадку. Выпуск модифицированных комаров дает возможность контролировать популяцию без использования пестицидов.
Дело в том, что когда ГМ-комар спаривается с диким, последнему передаётся смертельный ген, который далее распространяется по популяции.
Выпуск генетически модифицированных комаров может быть менее затратным и более эффективным вариантом, чем пестициды. Кроме того, популяции насекомых со временем становятся устойчивыми к отраве.