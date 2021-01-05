Учёные вырастили человеческие клетки на базе хлеба

Пока работу исследователей опубликовали на портале препринтов BioRxiv, кратко о ней рассказывает издание Futurism. Использование хлеба для подложки вместо коллагена может снизить стоимость медицинского лечения и даже искусственного мяса.

Команда учёных опробовала несколько разных видов хлеба, чтобы узнать, какой лучше всего подходит для работы. Хорошим кандидатом оказался ирландский содовый хлеб. Исследователям пришлось химически его обработать, чтобы укрепить структуру. Затем учёные увидели, что человеческие клетки способны расти на такой подложке.

Пока, впрочем, неясно, будут ли такие клетки полезны для практического применения. Требуется ещё много исследований нового метода создания подложек.