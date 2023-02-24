Учёные вырастили электроды прямо в мозге

Учёные разработали метод создания мягких, свободных от подложки материалов с электронной проводимостью в живых тканях. Введя гель, содержащий ферменты в качестве «молекул сборки», исследователи смогли вырастить электроды в тканях рыбок данио и медицинских пиявок.

«Контакт с веществами тела изменяет структуру геля и делает его электропроводным... В зависимости от ткани мы также можем регулировать состав геля, чтобы запустить электрический процесс», — пояснили исследователи.