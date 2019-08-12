Учёные вырастили искусственный орган-киборг

Органоидами называют не только структурные компоненты клеток, но и органы, выращенные искусственно. Как правило, это миниатюрные модели, полученные из стволовых клеток. Внедрять в них датчики довольно сложно, поскольку они неизбежно нарушают структуру органоида.

Однако учёные смогли найти способ делать это, не повреждая модель. Они придумали внедрять датчики в органоид ещё на стадии роста, чтобы образовывалась целостная система.

Тончайшие проводящие сети исследователи помещали на подготовленную подложку стволовых клеток. Затем клетки начинали развиваться и дифференцироваться. Органоид как бы обволакивал сеть. Таким образом учёные смогли вырастить в пробирке «киборга-органоида» сердечной мышцы.